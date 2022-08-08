Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9470 liradan, avro 18,2830 liradan haftaya başladı.

 - Güncelleme:

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9470 liradan, avro 18,2830 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 17,9450 liradan alınan dolar 17,9470 liradan satılıyor. 18,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2830 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 17,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2510 lira olmuştu.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title