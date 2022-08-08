Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 17,9470 liradan, avro 18,2830 liradan haftaya başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 17,9470 liradan, avro 18,2830 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 17,9450 liradan alınan dolar 17,9470 liradan satılıyor. 18,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2830 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 17,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2510 lira olmuştu. Ekonomi AA / Belgin Yakışan Mutlu İstanbul Ekonomi Haberler

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