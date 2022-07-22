Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 17,7330 liradan, avro 18,0650 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 17,7330 liradan, avro 18,0650 liradan güne başladı. Serbest piyasada 17,7310 liradan alınan dolar 17,7330 liradan satılıyor. 18,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0650 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,6960 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0470 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi İstanbul Ekonomi Haberler

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