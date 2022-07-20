Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 17,5880 liradan, avro 18,0090 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 17,5880 liradan, avro 18,0090 liradan güne başladı. Serbest piyasada 17,5860 liradan alınan dolar 17,5880 liradan satılıyor. 18,0070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0090 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,5800 lira, avronun satış fiyatı ise 18.0130 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Ekonomi Haberler

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