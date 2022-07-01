Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 16,6970 liradan, avro 17,4720 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 16,6970 liradan, avro 17,4720 liradan güne başladı. Serbest piyasada 16,6950 liradan alınan dolar 16,6970 liradan satılıyor. 17,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4720 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 16,6990 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4620 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Ekonomi Haberler

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