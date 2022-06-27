Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 16,3280 liradan, avro 17,1960 liradan haftaya başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 16,3280 liradan, avro 17,1960 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 16,3260 liradan alınan dolar 16,3280 liradan satılıyor. 17,1940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,1960 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi İstanbul Ekonomi Haberler

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