Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 17,3570 liradan, avro 18,3440 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 17,3570 liradan, avro 18,3440 liradan güne başladı. Serbest piyasada 17,3550 liradan alınan dolar 17,3570 liradan satılıyor. 18,3420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3440 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 17,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3300 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Ekonomi Haberler

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