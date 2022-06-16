Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 17,2770 liradan, avro 18,0260 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 17,2770 liradan, avro 18,0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,2750 liradan alınan dolar 17,2770 liradan satılıyor. 18,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 17,2850 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0200 lira olmuştu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi