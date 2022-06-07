Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 16,6420 liradan, avro 17,7670 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 16,6420 liradan, avro 17,7670 liradan güne başladı. Serbest piyasada 16,6400 liradan alınan dolar 16,6420 liradan satılıyor. 17,7650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7670 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 16,5620 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7350 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi İstanbul Ekonomi Haberler

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