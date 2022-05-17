Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 15,6360 liradan, avro 16,3370 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,6360 liradan, avro 16,3370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,6340 liradan alınan dolar 15,6360 liradan satılıyor. 16,3350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,5730 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2160 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi