Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 15,4950 liradan, avro 16,1170 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 15,4950 liradan, avro 16,1170 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 15,4930 liradan alınan dolar 15,4950 liradan satılıyor. 16,1150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1170 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 15,4700 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0350 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi