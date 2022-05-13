Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 15,4280 liradan, avro 16,0370 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 15,4280 liradan, avro 16,0370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,4260 liradan alınan dolar 15,4280 liradan satılıyor. 16,0350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,4000 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0320 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi