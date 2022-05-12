Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 15,3390 liradan, avro 16,1090 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 15,3390 liradan, avro 16,1090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,3370 liradan alınan dolar 15,3390 liradan satılıyor. 16,1070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1700 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi