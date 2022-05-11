Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 15,3410 liradan, avro 16,1750 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 15,3410 liradan, avro 16,1750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,3390 liradan alınan dolar 15,3410 liradan satılıyor. 16,1730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1750 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,2570 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0790 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi