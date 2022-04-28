Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,8240 liradan, avro 15,5840 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8240 liradan, avro 15,5840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8220 liradan alınan dolar 14,8240 liradan satılıyor. 15,5820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6220 lira olmuştu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi