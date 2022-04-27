Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Bekir Gürdamar - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,8060 liradan, avro 15,7650 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,8060 liradan, avro 15,7650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8040 liradan alınan dolar 14,8060 liradan satılıyor. 15,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7710 lira olmuştu.
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi