Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,7130 liradan, avro 15,9540 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,7130 liradan, avro 15,9540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7110 liradan alınan dolar 14,7130 liradan satılıyor. 15,9520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7030 lira, avronun satış fiyatı ise 15,9820 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi