Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, avro 15,9220 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, avro 15,9220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6690 liradan alınan dolar 14,6710 liradan satılıyor. 15,9200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 15,9170 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi