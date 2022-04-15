Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6260 liradan, avro 15,8020 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,6260 liradan, avro 15,8020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 14,6240 liradan alınan dolar 14,6260 liradan satılıyor. 15,8000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title