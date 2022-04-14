Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Murat Aslan - Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6020 liradan, avro 15,9330 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,6020 liradan, avro 15,9330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6000 liradan alınan dolar 14,6020 liradan satılıyor. 15,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8130 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi