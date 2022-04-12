Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,6730 liradan, avro 15,9480 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,6730 liradan, avro 15,9480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6710 liradan alınan dolar 14,6730 liradan satılıyor. 15,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 15,9930 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi