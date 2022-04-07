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Serbest piyasada döviz fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 14,7350 liradan, euro ise 16,0850 liradan güne başladı.

Dolar 14,7350 liradan, euro ise 16,0850 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7330 liradan alınan dolar 14,7350 liradan, 16,0830 liradan alınan euro ise 16,0850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,74 liradan, euro ise 16,09 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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