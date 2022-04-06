Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,7230 liradan, avro 16,0390 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,7230 liradan, avro 16,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7210 liradan alınan dolar 14,7230 liradan satılıyor. 16,0370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0390 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7200 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1450 lira olmuştu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi