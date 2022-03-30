Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,6440 liradan, avro 16,2750 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,6440 liradan, avro 16,2750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6420 liradan alınan dolar 14,6440 liradan satılıyor. 16,2730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2720 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi