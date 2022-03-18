Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,7400 liradan, avro 16,3420 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,7400 liradan, avro 16,3420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7380 liradan alınan dolar 14,7400 liradan satılıyor. 16,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3030 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi