Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8340 liradan, avro 16,2880 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8340 liradan, avro 16,2880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8320 liradan alınan dolar 14,8340 liradan satılıyor. 16,2860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8020 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2260 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi