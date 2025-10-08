Haberler

Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Güncel

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasasında dolar 41,7110 liradan, avro 48,4870 liradan güne başladı. Doların ve avronun önceki gün fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bazı dalgalanmalar gözlemleniyor.

Serbest piyasada 41,7090 liradan alınan dolar, 41,7110 liradan satılıyor. 48,4850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4870 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,6860, avronun satış fiyatı ise 48,6560 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
