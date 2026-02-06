Haberler

Serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapı uygulamalarında düzenlemeye gidildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapı uygulamalarında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ruhsat alma süreçleri ve üstyapıların devri hakkında yeni düzenlemeler getirildi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapıyla ilgili bazı uygulamalarında değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre işletici veya bölge kurucu ve işleticisi, ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından ruhsat alacak. Söz konusu kişilerin gerçekleştireceği iş yeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri ise farklı ruhsatlarla yapılabilecek. Bu faaliyetlerin muhasebe kayıtları hiçbir şekilde birleştirilemeyecek. Ek ruhsatlar, sözleşmede aksi düzenlenmedikçe özel hesap hükümlerine tabi olacak.

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan faaliyet ruhsatlarına ilişkin süre uzatımları, dönem sona erinceye kadar geçerli kabul edilecek. Sürenin bitmesinin ardından yapılacak uzatımlar ise yeni hükümlere göre uygulanacak.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı haricindeki ruhsatlara bağlı üstyapılar, süresi sonunda Hazineye devredilecek.

Bu bölgelerde sözleşme süresinin toplamda 49 yıla tamamlanmasına yönelik yapılacak süre uzatımlarıyla sınırlı olmak üzere, kurucu ve işleticinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, üstyapının bulunduğu açık alan için kullanıcılara uygulanan kira tarifesi üzerinden hesaplanacak tutar, bölge kurucu ve işleticisi tarafından ödenecek.

Ayrıca üstyapının tahakkuk eden brüt kira gelirlerine herhangi bir indirim veya mahsuplaşma yapılmaksızın en az yüzde 20'sinin sözleşme kapsamında özel hesaba aktarılması gerekecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi