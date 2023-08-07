Serbest bölgelerde öz tüketim amaçlı elektrik üretim tesislerine lisans verilmesi sektöre can suyu olacak

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, serbest bölgelerde öz tüketim amaçlı elektrik üretim tesislerine lisans verilmesinin yenilenebilir enerji sektörüne "can suyu" olacağını söyledi.

Dilek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) serbest bölgelerde elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans veya üretim lisansı verilmesine ilişkin kurul kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Temiz enerji sektöründeki yatırımların maliyetinin yüksekliğine dikkati çeken Dilek, "EPDK'nin özellikle serbest bölgede faaliyet gösteren yatırımcıları dikkate alarak hazırladığı bu düzenleme, sektörü hareketlendireceği gibi bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalara da ciddi katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Dilek, söz konusu kararla serbest bölgelerde temiz enerji kurulumlarının artacağını ve bunun sektöre can suyu olacağını vurgulayarak, "Fabrikalar, öz kaynaklarını ham madde bulmak için kullanıyor ve krediye ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum sektörü biraz yavaşlatmıştı. Güneşli gün sayımız o kadar fazla ki şu anda klimalar tam gaz çalışıyor. Güneş enerjisi santrallerinin en çok elektrik üretimi yaptığı saatler aynı zamanda en fazla tüketim yaptığımız saatler. EPDK'nin, söz konusu bölgelerde öz tüketim amaçlı elektrik üretim tesislerine lisans verecek olması kararına son derece olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç da daha önce serbest bölgelerde ancak lisansız üretim tesisleri kurulabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an da çoğu serbest bölgede güneş enerjisi santrali ve kojenerasyon tesisleri bulunuyor. Lisans alarak yapılan üretimlerde tüketime esas olması gerekliliği tekrar vurgulanmış ve satış yapılamayacağı kararda belirtilmiş. Serbest bölgelerde enerji satışının ithalat-ihracat rejimine tabi olması nedeniyle bu sınırlama getirildiğini düşünüyoruz. Serbest bölgelerde de enerji üretiminin mevzuat kapsamına alınmasını olumlu değerlendiriyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sanayicinin karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarının gündemde olduğu ülkemizde, serbest bölgelerdeki yatırımcıların da daha çevreci enerji üretimi konusunda önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Alınan kararın serbest bölgelerdeki yatırımcıları yenilenebilir enerji üretimine teşvik edecek kapsamda geliştirileceğine inanıyoruz."