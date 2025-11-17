Serbest Bölge İhracatında Rekor Artış

TİCARET Bakanlığı, ocak-ekim döneminde 19 serbest bölgedeki ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 9,9 milyar dolardan 10,4 milyar dolara yükseldiğini ve rekor kırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, serbest bölgelerin ihracatının, Ekim 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 1,02 milyar dolardan 1,13 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Ekim ayı ihracat değerinin ilk kez 1,1 milyar dolar seviyesini aşarak serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçtiği vurgulanarak, "Dış ticarette elde edilen fazla, 352 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu istatistik bazında serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim ayı değeri oldu. Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 77,3 seviyesine yükselerek bu göstergede de tarihi rekor kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 144,9, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,1, yurt dışı ve Türkiye ile ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 2,46 milyar dolardan 2,52 milyar dolara ulaştı" denildi.

EKİM AYININ İHRACAT LİDERLERİ

Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında 45 milyon dolar artarak 305 milyon dolara ulaştığı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,9'unu tek başına gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,9 oranında 35 milyon dolar artırarak 167 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 48 oranında 23 milyon dolar artırarak 71 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 55,6 oranında 18 milyon dolar artırarak 51 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 13,9 oranında 14 milyon dolar artırarak 113 milyon dolara yükseltti. 8 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579 milyon dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT REKORU

19 serbest bölgede ihracatın, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 9,9 milyar dolardan 10,4 milyar dolara yükseldiği belirtilerek, "Böylece dönemsel (ocak-ekim) ihracat değeri ilk kez 10 milyar dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 10 aylık dönemdeki dış ticaret fazlası 3,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 75,7 seviyesine yükselerek bu istatistik bazında da rekor kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142,7, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 56,7, ticaret hacmi yüzde 4,6 artışla 22,7 milyar dolardan 23,7 milyar dolara ulaştı" değerlendirmesinde bulunuldu.

OCAK-EKİM DÖNEMİNİN İHRACAT LİDERLERİ

Açıklamada, ocak-ekim dönemi serbest bölge ihracatlarına ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,9 oranında 306 milyon dolar artırarak 2,7 milyar dolar seviyesine ulaştı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,9'unu gerçekleştirdi. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 34,3 artırarak 395 milyon dolara, Gaziantep Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 22,1 artırarak 110 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,2 artırarak 624 milyon dolara yükseltti. 9 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 5,2 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 22,1'ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye, teknoloji, üretim ve katma değer odaklı büyümesini, güçlü ihracat performansı ile sürdürüyor 2025 yılı Ekim ayında serbest bölgelerimiz, yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansı ile Türkiye ekonomisine katkılarını artırarak sürdürmüştür. Özellikle Ege, Bursa, Kocaeli ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri'nin ihracattaki yükselişi, serbest bölgelerin imalat ve teknoloji odaklı üretimdeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koymuştur."