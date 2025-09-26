Seramikçiler Cersaie 2025'te buluştu

Türkiye'nin önde gelen seramik markalarından Bien, bu yıl da sektörünün en prestijli fuarlarından Cersaie 2025 Fuarı'nda yerini aldı. Cersaie'de global vizyonunu sergileyen marka, ziyaretçilere estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik değerlerini bir arada sundu.

Uluslararası Seramik Karo ve Banyo Mobilyaları Fuarı Cersaie 2025, 22-26 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleşti. Fuar, yeni ürünler keşfetmek, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve tasarım ve mimarlık profesyonelleriyle bağlantı kurmak isteyen mimarları, tasarımcıları, inşaatçıları ve iş profesyonellerini bir araya getirdi. Fuar ziyaretçilere iç mekan ve mimari alanların oluşumunu etkileyen yeni nesil malzemeleri görme fırsatı sunarken gelecek tasarım trendlerine de yön verecek etkinliklere ev sahipliği yaptı. 20'ye yakın Türk şirketinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin lider seramik üreticilerinden Bien ürünlerini sergiledi. Bien & Qua & BiQ Slab Maxton İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, şirketin çalışmaları ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Şirketin düzenlendiği gala gecesine değinen Çiğdem Çakır Suna, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenledik. Palazzo Re Enzo, Bologna'nın tam merkezinde, Piazza Maggiore'de bulunan tarihi bir saray. Saray turistik gezilere kapalı. Orayı görebilmek için ya belli şirketler aracılığıyla kiralama yapmak ya da bir organizasyona katılmak gerekiyor. Aksi halde gezmek mümkün değil. Bu nedenle İtalya'nın kalbinde böyle bir etkinlik düzenliyor olmak bizim için çok kıymetli. Geçen sene şöyle bir deneyim yaşamıştık: Meydanda Qua ve Bien Türk markaları ışıklarla yansıtıldı ve oradan geçen herkes gördü. Ertesi gün birçok müşteri, "Kim bu Qua-Bien, dün meydanda gördük" diyerek merakla standımıza gelmişti. Böyle bir etkisi de oluyor" dedi.

Suna, sözlerine şöyle devam etti: "Cersaie fuarı 41'inci yılında bu sene. Bu arada Cersaie, yapı grubunda çok prestijli ve önemli bir fuardır. Sektörün en büyük fuarıdır. Vitrifiyenin de kendi ayrı bir fuarı vardır. Ama burada vitrifiye sergilenir. Ama aslında Cersaie tam bir seramik fuarıdır. Geçtiğimiz yıl 40'ıncı senesini kutladı Cersaie. Biz de onun şerefine zaten kaledeki etkinliklerimizi geçen sene, 2 gün boyunca yapmıştık. Bien ile 26 yıldan beri katılıyoruz. Qua ile de bu 6'ncı senemiz."

"Suriye şu an hedef pazarlarımızdan"

Farklı ülkelerde de fuarlara katıldıklarını belirten Suna, "Big 5 diye bir fuar; yine prestijli, Ortadoğu'da yapılan bir fuar var. Dubai ayağına katılıyoruz. Moskova'da Mosbuild fuarına katılıyoruz. Amerika'da Coverings fuarına katılıyoruz. Suudi Arabistan'da yine Big 5'a katılıyoruz. Ekim'de bir aksilik olmazsa Suriye Şam'da bir yapı fuarı olacak. Dünya çapında birçok fuara katılıyoruz. Bunun dışında başka müşteri etkinliklerinde de her zaman müşterilerimize destek oluyoruz. Suriye bizim şu an hedef pazarlarımızdan. Şu anda Türkiye'den yapılan bu zamana kadar bu sene seramik ihracatının yüzde 37'sini grup olarak biz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BiqSlab yatırımıyla üretim kapasitemizi daha da genişlettik"

Şirket hakkında bilgi veren Suna "Qua, Bien ve şu anda yeni hayata geçirdiğimiz Biq Slab Maxton markalarımız mevcut. Ayrıca BiqSlab yatırımıyla üretim kapasitemizi daha da genişlettik. Q Yatırım Holding 1965 yılında seramik sektörüne giriyor. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ercan Bey'in yatırımcı vizyonuyla 2016 yılında markamız hayata geçiriliyor. Bu sene ise Biq Slab yatırımımız üretim faaliyetlerine başladı. İlk hattımız haziran ayında açıldı. Grup olarak toplamda Bien ve Qua markalarıyla yıllık 100 milyonu aşkın üretim kapasitesine sahibiz. Qua ve Bien'de 100 milyon metrekareyi aşan bir üretim kapasitesi var. 2 markamızın toplamda 6 fabrikası bulunuyor. Bunlardan biri Aydın-Çine'de yer alan yeni yatırımımız Biq Slab Maxton fabrikası, diğeri ise Aydın-Söke'deki Qua fabrikamız. Geri kalan 4 fabrikamız ise Bien markasına ait; Bien Banyo ve Bien duvar seramiği fabrikalarımız Bilecik-Bozüyük bölgesinde yer alıyor. Şu an üretim kapasitemiz 100 milyon metrekareyi aşkın. Maxton yatırımımızla birlikte bu rakam 200 milyon metrekareyi geçiyor ve böylece globaldeki 5 büyük oyuncudan biri oluyoruz. 10 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Haziran ayında ilk slab hattımızı ve fırınımızı açtık. 4 Haziran 2025'te üretime başladık" ifadelerini kullandı.

"Amacımız o hedef pazarlarımızda lokalleşip daha da büyümek"

100'e yakın ülkeye ihracat yapıldığı bilgisini veren Suna, "Grup olarak bizim yurt dışında kendimize ait 4 tane iştirakimiz var. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da ve İtalya'da. Ayrıca bunlara ilave şu anda İngiltere'de 52 yıllık bir yapı marketi grubu satın aldık; Tileflair. Lokalde birazcık daha damarlara yayılmak istiyoruz. Amacımız o hedef pazarlarımızda lokalleşip daha da büyümek, daha fazla Türkiye'den ihracatın arttırılması. Hedef pazarlarımız arasında Suriye, ABD var. İngiltere pazarını genişletmek, daha da büyütmek istiyoruz yaptığımız yatırımlarla. Aslında birazcık da Afrika bölgesi çok daha yeni gelişen bir pazar. Oraya bu sene fuarlarda belki araştırıyoruz, nereye katılabiliriz diye. Tabii en çok kendi şirketlerimizin olduğu Almanya, İngiltere, Amerika. Kanada, Fransa Irak mesela. Irak'ta çok fazla projeler var. 10 hedef pazarımızın içerisinde Suriye ama ilk 5 hedef pazarımız Fransa, Almanya, İngiltere, Irak, ABD. Uzakdoğu, Afrika, Amerika Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu bölgesinde. Bu projelerin yeni yeni yoğunlaştığı yerler. Biz de Avrupa'da dediğimiz gibi iyiyiz. Ama neden daha iyi olmayalım? Fransa mesela çok da artı. Çok büyük bir potansiyel var Fransa'da" diye konuştu.

Suna, sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılında 2023 yılına oranla metrekare oranı sektör yüzde 27 artış gösterirken biz grup olarak yüzde 137 artış gösterdik. Bu yılın Ocak-Haziran, ilk 6 ayına baktığımızda yine metrekare bazında 2024 yılına göre yüzde 3 oranında sektör küçülmüş. Ama biz grup çıkış metrekaresinde yüzde 58 yine büyümüşüz bu sene ilk 6 ay verilerine göre de. Şu anda Türkiye'nin toplam seramik ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu biz gerçekleştiriyoruz."

Teknolojik ürün olan Magic Light'tan bahseden Sunan, "Pandemi gibi bir süreç atlattık ve hijyen çok daha ön plana çıktı. Bu hijyen anlayışıyla biz nasıl dokunmadan, temizlemeden daha steril bir hayat yaşayabiliriz? Magic Light'ın aslında ana fikri oradan geliyor. ve o 90 saniye içerisinde o bakterilerin temizlenmesi, UV ışınlarıyla Türkiye'de bunu yapan ilk firma olmamız ve tabii ki dünyada bunun ciddi bir talebinin olması bizi sektörde bir adım daha öne taşımış oldu. Şu anda çok ciddi talep var, üretimler zaten devam ediyor. Dün bile standımızdan geçen birçok kişi ürünü görüp "Bu neymiş, çok güzel, çok kullanışlı" şeklinde olumlu geri bildirimler verdi" dedi.

"Bütün kurduğumuz yeni yatırımlarımızın altyapılarını mutlaka yüzde 100 suyu geri dönüştürüyoruz"

Şirketin çevreci yaklaşıma vurgu yapan Suna, "Yüzde 100'e yakın doğal malzemelerle, yeraltı kaynaklarıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında çevreci. Ama sizin firma olarak üretim politikalarınızı nasıl sürdürdüğünüz ile de çok değişken. Örneğin biz hem Qua'da hem Bien'de üretimde kullandığımız suyun yüzde 100'ünü geri dönüştürüyoruz. Bizim deşarj sistemimiz yok. Yüzde 100 sektörde çok büyük bir oran. Sustainability record diye en yüksek puanı aldığımız bir sistem var. Avrupa'da mesela satışlarda direkt müşterileri bize getiren en önemli faktörlerden biri. Öne çıkarıyor direkt. Yani sürdürülebilirlik bizim için böyle bir trend ya da moda değil. Biz bütün kurduğumuz yeni yatırımlarımızın altyapılarını mutlaka yüzde 100 suyu geri dönüştürüyoruz. Bütün fabrikalarımızın hemen hemen güneş panelleriyle, enerjisini güneşten sağladığımız kısımları var. Bunun dışında çevreci yatırımlarımız var. İstanbul Borsa Sürdürülebilirlik Endeksinde rekor skorlanan tek seramik firmasıyız. Dolayısıyla dediğim gibi sürdürülebilirlik bizim için bir trend ya da bir popülerlik değil. Bizim için bir hayat anlayışı" şeklinde konuştu.

"2025 yılında grup toplamında hedefimiz 20 milyar TL'lik satış"

Bu yıl için hedeflerini açıklayan Suna, "2025 yılında grup toplamında hedefimiz 20 milyar TL'lik satış. Büyümemiz de o hızda olduğu için ve pazarlar büyüdüğü, geliştiği için kendimiz de bu hedefle yola çıktık. Şu an onu takip ediyoruz. İhracat şu anda Qua'da yüzde 42, Bien'de yüzde 17. Aslında Qua tarafında yüzde 50-60'lara, Bien tarafında da yüzde 30-40'lara gelmeyi düşünüyoruz. Yani toplamda yüzde 40 beklentimiz var dersek daha net olmuş olur" dedi.

"Dünyadaki en büyük tek çatı altında üretilen en büyük slab üretimi"

200 milyon metrekare kapasiteye ulaşma sürecinden bahseden Suna, "Bu, 3 yıllık bir plan. Bu sene 4 Haziran'da hattı açmaya başladık. Ocak ayında ikinci hat gelecek. Önümüzdeki sene 2026 yılı içerisinde bu süreç devam edip, 2027'nin sonuna doğru yani 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. 3 yıl içinde toplamda açmayı planladığımız hat sayısı 11. 2025 ve 2026'da ilk 3 hattı devreye almayı, 2 hattı kesin devreye alıyoruz. Kalanı 3 yıla yayılacak şekilde de 11 hatlık bu projeyi tamamlıyoruz. Dünyadaki en büyük tek çatı altında üretilen en büyük slab üretimi. Bu arada slab tesisimizde, yani Maxton Çine tesisimizdeki en büyük yenilik; 350 metrelik kesintisiz bir fırına sahip olmamız. Bu ebatta üretim yapan hiçbir firmada bu uzunlukta bir fırın yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL