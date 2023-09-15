Sera OTB'lerin sayısı 5 yılda 100'e ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sera Organize Tarım Bölgelerinin (Sera OTB) sayısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, "2028 yılında Sera OTB sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sera Organize Tarım Bölgelerinin (Sera OTB) sayısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, "2028 yılında Sera OTB sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Sera OTB'ler kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği, çevreye uyumlu, yeterli büyüklükte ve güçlü altyapısı olan, sıfır atık ilkesine dayalı faaliyet hedefiyle atık yönetimi (atıkların ve atık suyun kullanıldığı) süreçlerini verimli ve sürdürülebilir kullanacak yapılar şekilde tasarlanıyor.

Altyapı inşaatları tamamlanan 10 OTB, yatırımcıların hizmetine sunuldu. Bu OTB'ler Amasya-Suluova (besi), Ankara-Çubuk (besi), Diyarbakır (besi), Eskişehir-Beylikova (besi), Kars (besi), Şanlıurfa (besi), Gaziantep-Oğuzeli (karma), Elazığ hayvan ürünleri, Denizli-Sarayköy (jeotermal ısıtmalı sera), Zonguldak-Çaycuma'da (sera) bulunuyor.

Söz konusu Sera OTB'lerin 8'inde üretime geçildi, 2'sinde ise parsel tahsisleri ve yatırımcıların üstyapı inşaatları devam ediyor.

Balıkesir-Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırıldı

Kent Tarımı uygulamaları kapsamında İstanbul'un sebze ihtiyacının bir kısmını karşılayacak Çanakkale-Ayvacık Jeotermal Isıtmalı Sera OTB ve Balıkesir-Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırıldı.

İstanbul'a yakın diğer illerde yatırım analizi çalışmaları Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarıma elverişli olmayan 8 bin dekarda kurulacak, dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'ye, kuruluş protokolü onaylanarak tüzel kişilik kazandırıldı.

Bu projede jeotermal, rüzgar, güneş ve biokütle enerjisi kullanılacak. Söz konusu OTB İstanbul'da yaşayan vatandaşlara da hitap edecek. Projeye yatırımcı talebi rekor düzeyde oldu. Bugüne kadar 635 yatırımcı toplam 42 bin 390 dekar için yatırım taahhüdünde ve parsel talebinde bulundu. Proje aynı zamanda yeşil kalkınmayı benimseyen bir proje olacak.

"Yıl boyunca üretim yapabilme imkanına kavuşmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak Sera OTB'leri desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, İzmir ve bu büyük şehirlerin çevreleri başta olmak üzere jeotermal enerji kaynaklarımızı ön plana çıkararak sera üretimini teşvik edeceğiz. Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada 7'inci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Jeotermal enerji kaynaklarımızı daha fazla kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeyi, gıda arzının sürekliliğini sağlamayı, yıl boyunca üretim yapabilme imkanına kavuşmayı hedefliyoruz."

Jeotermal enerji kaynaklarının tarım sektörü için ne kadar önemli bir doğal avantaj olduğunun bu yatırımlarla daha da iyi anlaşılacağını vurgulayan Yumaklı, jeotermal kaynakların çevre dostu olmaları dolayısıyla da tarımda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin, jeotermal sera varlığı alanında dünyada lider konumda bulunduğuna işaret ederek, "Altyapı inşaatları tamamlanan 10 OTB'yi yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Sera OTB'lerin sayısını artırmak için çalışıyoruz. 2028 yılında Sera OTB sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında yaş sebze ürünlerinde mevsimselliği en aza indirmek amacıyla Sera Organize Tarım Bölgesi kurulmasına yönelik yatırımları hızlandırdıklarını ve yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımlarını daha fazla desteklediklerini ifade etmişti.