Sepaş Enerji'de müşteri memnuniyeti geçen yıl yüzde 91'e yükseldi

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi olan, 2 milyondan fazla aboneye ve 4 milyondan fazla kullanıcıya elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji'nin 2025'e yönelik gerçekleştirdiği müşteri memnuniyet anketi sonuçları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sepaş Enerji'nin 2025 müşteri memnuniyet anketi sonuçlarına göre genel memnuniyet oranı yüzde 91'e yükseldi.

2022'ye kıyasla yüzde 19'luk iyileşme kaydeden Sepaş Enerji, abonelik ve bilgi güncelleme işlemlerinde yüzde 94 ve 95'le en yüksek seviyelere ulaştı. Müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi kanalları ise yüzde 94–95 bandında gerçekleşen sonuçlarla öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre Sepaş Enerji'nin genel memnuniyet oranı 2021'de yüzde 76, 2022'de yüzde 72 iken 2025 itibarıyla yüzde 91 seviyesine yükseldi. Böylece şirket son 3 yılda toplam yüzde 19'luk iyileşme sağlarken, yalnızca son bir yılda yüzde 7'lik artış kaydetti.

2025'te ankete katılım oranında da bir önceki yıla göre yüzde 57 artış elde edildi. İşlem bazlı memnuniyette de güçlü sonuçlar 2025 işlem bazlı memnuniyet sonuçları incelendiğinde, abonelik işlemlerinde memnuniyet oranı yüzde 95, bilgi güncelleme işlemlerinde ise yüzde 94 olarak ölçüldü.

Özellikle fatura ödeme işlemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artış kaydedilmesi, süreç iyileştirme çalışmalarının olumlu etkisini ortaya koydu.

2025 itibarıyla müşteri hizmetleri merkezi yüzde 95, çağrı merkezi ise yüzde 94 oranla en yüksek memnuniyet seviyelerine ulaştı. Sepaş Cebinde uygulaması ise yüzde 87 memnuniyet oranına ulaşarak istikrarlı gelişimini sürdürdü. Memnuniyet oranı Bolu'da yüzde 97,13, Sakarya'da yüzde 95,44, Kocaeli'de yüzde 94,21, Gebze'de yüzde 93,07 ve Düzce'de yüzde 92,23 olarak kaydedildi.

Tüm illerde yüzde 92- 97 bandında gerçekleşen müşteri memnuniyet oranları, hizmet standardının hizmet verdiği bölgelerde de tutarlı biçimde yönetildiğinin altını çizdi.