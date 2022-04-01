Sepaş Enerji 'en iyi işverenler' arasında yer aldı

İSTANBUL (DHA) - Great Place to Work Enstitüsü'nün geleneksel ' Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödül töreni gerçekleşti. Törende ödüle layık bulunan Sepaş Enerji, üst üste 2 yıl en iyi işverenler arasında gösterilmeyi başardı.

Great Place to Work Enstitüsü'nün (GPTW) her yıl düzenlediği ' Türkiye'nin En İyi İşverenleri' araştırması sonucunda listeye giren şirketler ödüllerine kavuştu. Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen ödül töreninde Sepaş Enerji, bu sene de en iyi işverenler arasına adını yazdırdı. Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, üst üste 2 yıl Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

GÜVEN ENDEKSİNDE 88 PUAN ALDI

Great Place to Work Recognition programına katılan Sepaş Enerji, çalışanların kurumsal kültüre ilişkin algılarının ölçüldüğü güven endeksinde 88 puan elde etti. Şirket uygulamalarının tamamının ele alındığı kurum kültürünün incelenmesi analizlerini de başarıyla geçen şirket, bu yıl da ödüle layık bulundu. Programa katılan şirketler çalışanları tarafından güvenilirlik, saygınlık, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi ana başlıklar altında değerlendirmeye alınıyor. Katılımcı yönetim, etik, çalışma ortamı ve adil davranma başta olmak üzere toplamda 24 farklı kriter, değerlendirmelerde önemli bir yer tutuyor.

Great Place to Work Enstitüsü, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırmaları hayata geçiren kurum olarak biliniyor.

"KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ YANSITIYOR"

İki yıl peş peşe ödül kazanmaktan mutlu olduklarını söyleyen Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Müdürü Selmin Bağrıaçık, çalışan bağlılığı ve motivasyonu sürekli yüksek tutmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda kişisel gelişimi destekleyen yenilikçi projeler geliştirdiklerini kaydeden Bağrıaçık, şöyle konuştu;

"Kurumsal kültürüyle çeviklik, yenilikçilik, etik, müşteri ve sonuç odaklılık değerlerini yansıtan Sepaş Enerji olarak en kıymetli varlığımız insan. Adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak bir kez daha çalışanlar için harika bir işyeri olmanın gurunu yaşıyoruz. İnsan kaynakları politikamız ve başarılı uygulamalarımız sayesinde kurum içindeki dayanışma ve güven kültürünü güçlendirdik".

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi