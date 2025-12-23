sepascharge, 2030'da Türkiye'nin ilk 5 şarj ağı arasına girmeyi hedefliyor

Sepaş Akıllı Çözümler'in elektrikli araç şarj istasyonu markası sepascharge, 2026'da elektrikli araç şarj pazarındaki büyüme hızını iki kattan fazla artırarak 250'nin üzerinde cihaza ulaşmayı, 2030'da ise Türkiye'nin ilk 5 şarj ağı arasında yer almayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sürdürülebilir mobilite hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan Sepaş Akıllı Çözümler, Aralık 2025 itibarıyla 8 ilde toplam 120 cihaz ve 151 soketle hizmet veriyor. Kocaeli genelinde 84 soketle faaliyet gösteren sepascharge, bölgede en yaygın şarj altyapılarından birine sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Akıllı Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Eyilik, 2026 sonuna kadar yeni istasyonların devreye alınmasının planlandığını belirterek, "Bu yatırımlarla toplamda 250'nin üzerinde cihaza ulaşarak mevcut kapasitemizi iki kattan fazla artırmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına her noktada hızlı, erişilebilir ve güvenilir şarj imkanı sunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eyilik, 2 yıllık yatırım planı kapsamında Türkiye'nin ana ulaşım arterlerinde 200–300 kilometre aralıklarla şarj istasyonları kurulacağını aktararak, bu sayede ülke genelinde kesintisiz sürüş deneyimi ve uzun mesafeli yolculuklarda enerji sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu kapsamda İstanbul-Trabzon, İstanbul-İzmir, İstanbul-Adana, İstanbul-Antalya, İstanbul-Mersin ve İstanbul-Edirne güzergahları ile İzmir-Ankara, İzmir-Antalya ve Bursa-Ankara rotalarında yeni istasyonların devreye alınacağını kaydetti.

Türkiye'de elektrikli araç pazarının hızlı bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Eyilik, "5 yıllık yatırım planımız, yalnızca istasyon ağını genişletmeyi değil, kullanıcı deneyimini geliştiren ve teknolojiyi merkeze alan bir yapıyı da kapsıyor. 2030'a kadar Türkiye'nin en güvenilir ilk 5 şarj istasyonu markasından biri olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkök Holding ve Torunlar Holding iştiraki olan sepascharge, Akasya, Akbatı, Akmerkez, Mall of İstanbul, Torium, Korupark Bursa, Zafer Plaza, Kütahya Sera ve Mall of Antalya gibi alışveriş merkezlerinde konumlanıyor. Şirket, yeni yatırımlarla şehir içi alanlardan ana ulaşım güzergahlarına kadar hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.