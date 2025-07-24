Sendikalardan mühendislerin mali ve özlük haklarına ilişkin açıklama

MÜHENDİS Tek-Sen Ulaştırma ve Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikaları, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde mühendislerin mali ve özlük haklarına ilişkin İstanbul'da bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy, "En öncelikli ve temel talebimiz, mesleğimizin çerçevesini çizerek güvence altına alacak olan Mühendislik Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasıdır. Ayrıca tüm kamu çalışanlarının alım gücünü koruması ve gelirleri sürdürülebilir hale gelmesi adına, 2026 yılı ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için 30, 2027 yılı ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için yüzde 25 zam talebimiz var" dedi.

Açıklamalarına devam eden Paksoy, "Biz bugün bir serzenişte bulunmak için değil, samimi bir çağrıda bulunmak için toplandık. Kimseyi suçlamak ya da hedef göstermek derdinde de değiliz. Aksine tüm bu sorunun bütün paydaşlarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu artık ortak bir mesele ve çözüm ancak samimi bir irade ve el birliği ile mümkün. En öncelikli ve temel talebimiz, mesleğimizin çerçevesini çizerek güvence altına alacak olan Mühendislik Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasıdır. Önce 2026 ve 2027 yılları için tüm kamu çalışanları adına zam taleplerimizi dile getirmek istiyorum. Tüm kamu çalışanlarının alım gücünü koruması ve gelirleri sürdürülebilir hale gelmesi adına, 2026 yılı ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için 30, 2027 yılı ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için yüzde 25 zam talebimiz var. Tabi bu burada bitmiyor" diye konuştu.

'EN BÜYÜK VE TEMEL TALEP 'MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU'

Paksoy, "Enflasyon farkı ödemesini biz bir zam olarak görmüyoruz. Enflasyon farkı zam değildir. Zam, refah payıdır. Enflasyon farkı ise sadece mevcut alım gücünü korumaya yöneliktir. Bu nedenle yapılacak olan dönemsel artışlara ek olarak, her ay açıklanan TÜİK enflasyon oranının maaşlara otomatik şekilde eklenmesi zorunludur. Mühendis ve teknik personel üzerinde en büyük ve en temel talebimiz ise Mühendislik Meslek Kanunu. Sendikamızın ve kamu mühendislerinin en temel ve öncelikli talebi. Bu kanun yalnızca bir meslek yasası değil, Türkiye'nin kalkınma güvenliğidir. Bu kanun olmadan ne bizler emeğimizin karşılığını alabiliriz ne de geleceğe güvenle bakabiliriz" ifadelerini kullandı.

'AİLE YARDIMI OLARAK AYLIK 10 BİN TL TALEBİMİZ VAR'

Paksoy, "2025 yılı ülkemizde aile yılı olarak ilan edildi. Bu vesileyle kamu çalışanlarının aile yaşamını destekleyecek sosyal yardımlarının güçlendirilmesi artık sembolik değil, somut adımlarla desteklenmelidir. Aile yardımı olarak aylık 10 bin TL, çocuk yardımı olarak çocuk başına aylık 10 bin TL, doğum yardımı olarak ise bir defaya mahsus en düşük memur maaşı miktarında, kreş yardımı olarak da aylık 15 bin TL talebimiz bulunmaktadır. Dini bayramlarda bir maaş miktarında ödeme talep ediyoruz. Ayrıca artan barınma maliyetleri karşısında, kamu konutu kullanmayan kamu personeline aylık 20 bin TL kira yardımı talep ediyoruz. Tüm büyükşehirlerde yaşamanın zorluğunu biliyoruz. Bu yüzden aylık 10 bin TL büyükşehir tazminatı istiyoruz. Yemek ve servis hizmeti olmayan kurumlarda, nakdi olarak yemek ve servis ulaşım yardımı yapılmasını istiyoruz" dedi.

'BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELTİLSİN'

Paksoy, "Aslında bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde mühendislik eğitiminin kontrolsüzce yayılması yatıyor. Tüm illere hatta ilçelere varana kadar Mühendislik Fakülteleri açıldı. Kontenjanlar plansız bir şekilde artırıldı. Başarı sıralaması çok düşürüldü. Şu an ilk 300 bine giren Mühendislik Fakültesi'ne girebiliyor. Mühendisliğin temeli olan matematik ve fizik yapmadan giren çocuklar var. Mühendislik ciddi bir iştir. Emek ister, donanım ister. Sırf puanı yetti diye yazılacak bir bölüm değildir. Biz başarı sıralamasını yükseltelim, kontenjanları azaltalım, niteliksiz fakülteleri kapatalım diyoruz. Bu konu bizim için önemlidir" diye konuştu.

'TALEBİMİZ 5, 10, 15 YILLIK MÜHENDİSLERE KADEMELİ OLARAK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VERİLMESİ'

Paksoy son olarak şunları söyledi:

"Mühendis Tek-Sen Ulaştırma sendikası olarak 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeyi 2 ana başlık altında topladık. Birincisi tüm memurları ilgilendiren konular. İkincisi ise mühendis ve teknik personeli ilgilendiren konular. Olmazsa olmazımız ise Mühendislik Meslek Kanunu. Bu kanunun çıkarılacağını toplu sözleşmede mutabık altına alınması gerekmektedir. Zam talebimizin yanında enflasyon farkını kabul etmiyoruz. Her ay oluşan enflasyon oranında artmasını talep ediyoruz. Aile yılını cebimizde iyileştirmeler olarak kutlamak istiyoruz. Bunun için aile yardım taleplerimiz var. Kamu mühendisleri ve teknik personeli ilgilendiren bir talebimiz 5, 10, 15 yıllık mühendislere kademeli olarak unvan değişikliği verilmesi ve unvan değişiklikleri sırasında yüzde 20 maaş oranında artış talep ediyoruz."

GÜLER: MESLEKİ SORUMLULUK RİSKLERİ SİGORTA KAPSAMINDA GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler ise "Öncelikle şu anda herkesin şunu görmesi gerekiyor ki bu işin bütün sorumluluk alıp, ciddi riskler alıp, ciddi işler yapan mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları şu anda yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışıyor. Bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor. Dengi meslek gruplarından şu anda çok daha geride durumdayız. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında bu ciddi riskleri alan meslektaşlarımızın da mesleki sorumluluk sigortası çatısı altında güvence altına alınması gerekiyor. Bunu da devletimizin yapması gerekiyor. Sınırlarını belirlediğimiz, şartlarını belirlediğimiz mesleki sorumluluk risklerinin sigorta kapsamında güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Onun dışında yine sürekli söylediğimiz Mühendislik Meslek Kanunu acilen meclise getirilip geçmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.