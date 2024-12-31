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Selim Kasapoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: 2025 İyiliklerle Dolsun

Selim Kasapoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: 2025 İyiliklerle Dolsun
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Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yeni yıl mesajında 2024'te Türk ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtirken, 2025 için umut dolu açıklamalarda bulundu ve sanayicilerin katkısının önemini vurguladı.

Yeni yıl mesajı yayımlayarak sanayicilerin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, "Yeni yılın bizlere daha büyük fırsatlar, daha güçlü başlangıçlar ve başarılarla dolu bir süreç sunacağına inanıyorum" dedi.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu yeni yıl mesajı yayımladı. 2024 yılında Türk ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Kasapoğlu, 2025 yılının zor süreçlerin geride kaldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

2024 yılının tüm zorluklara rağmen önemli adımların da atıldığı bir yıl olduğu vurgusunda bulunan Başkan Kasapoğlu, "İşlerimizde başarılı olduğumuz, üretkenliğimizi, verimliliğimizi artırdığımız, refah oluşturduğumuz ve bu refahı adil bir şekilde paylaşabildiğimiz bir yıl olmasını ve bu yılın bir başlangıç olmasını diliyorum. 2024, tüm zorluklara rağmen verimlilik, sürdürülebilirlik ve ikiz dönüşüm gibi önemli alanlarda önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Ancak, yeni yılın bizlere daha büyük fırsatlar, daha güçlü başlangıçlar ve başarılarla dolu bir süreç sunacağına inanıyorum. Sanayimiz sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir refah için güçlü bir dayanak oluşturuyor. Sanayicilerimizin, şehrimizin ekonomisine sağladıkları katkıları daha da güçlendirerek, yeni başarılara ulaşacağımıza olan inancım sonsuz. Bu vesileyle, sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2025'in sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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