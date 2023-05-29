Selendi'de Sezonun İlk Kiraz Pazarı Kuruldu

Manisa'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplanarak pazara indi. İlk kiraz, Eskin Mahallesi'nde toplandı ve tüccarlar tarafından kaliteli bir ürün bekleniyor.

Manisa'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplanarak pazara indi.

Selendi ilçesinde ilk kiraz, önceki yıllarda olduğu gibi Eskin Mahallesi'nde toplandı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek, erkenci kirazları hasat eden üreticiler, Eskin Mahallesi'nde kurulan kiraz alım merkezine ürünlerini teslim etti. Yılın ilk kirazlarını alan tüccarlar Mustafa Vurgun, kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli bir sezon beklediklerini belirterek, "Kaliteli bir ürün üretildiği zaman ister istemez talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz. Üretilen ürünleri katma değerli olarak ihracat yapmayı düşünüyoruz. Aldığımız ürünleri İstanbul'a götürüyoruz. Buradan da iç pazara göndereceğiz" dedi. - MANİSA