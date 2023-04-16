Selçuklu Belediyesi'nden mükelleflere yapılandırma çağrısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' çerçevesinde mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar yapabileceğini hatırlatarak mükelleflerine çağrıda bulundu.

Selçuklu Belediyesi 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" çerçevesinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve eğlence vergisi borçlarını ve idari para cezalarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Selçuklu ilçesi sınırları içinde emlak vergisi (mesken, işyeri, arsa, arazi), çevre temizlik vergisi, ilan-reklam vergisi ve eğlence vergisi borcu ve idari para cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler kanun çerçevesinde bu imkandan yararlanabiliyor. Selçuklu Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yürürlüğe giren kanunun vadesi geçmiş ödemelerin yapılandırılmasına imkan tanıdığı hatırlatıldı ve mükelleflere 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırmadan faydalanma çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlara sistem üzerinden yapılandırma kolaylığı sağlanıyor

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar -www.selcuklu.bel.tr web sitesinde bulunan "e-belediye", "yapılandırma işlemi" sekmesi üzerinden beklemeksizin online olarak borçlarını kendileri yapılandırabilecek. Vatandaşlar ayrıca belediye hizmet binasına bizzat gelerek ve posta ile müracaat ederek başvuruda bulunabileceği gibi belediye@selcuklu.bel.tr adresine yapılandırma başvuru dilekçesini doldurup göndererek yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peşin ya da taksitle ödeme imkanlarının sunulduğu yapılandırmada aylık ödeme yapmak üzere; 12 ay, 18 ay, 24 ay, 36 ay ve 48 ay taksitle ödeme seçeneklerinden herhangi biri yapılandırma başvuru dilekçesinde tercih edilebiliyor. Vergi borcu olan vatandaşların peşin yapılandırma seçeneğini tercih etmesi halinde Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) oranında yüzde 90 indirim yapılıyor. Peşin ödemelerde tüm banka kartlarına tek çekim, Ziraat Bankası kredi kartına vade farksız 6 taksitle ödeme yapılabiliyor. Peşin işlemlerde ödemenin tamamı alınırken, taksitli işlemlerde ise ilk taksitinin 30.06.2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırma ile ilgili tüm ayrıntılara www.selcuklu.bel.tr sitesinden ulaşılabiliyor. - KONYA