Sektörün iddialı ismi Automechanika'da

İSTANBUL (İHA) - KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Türkiye'nin en büyük ticaret fuarı olan Automechanika İstanbul'a katılım sağlayacak.

İstanbul'da 2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika 1. Salon No.A185'te yer alacak olan KCS Dış Ticaret, tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile teknolojisi, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörünün profesyonellerine sergileyecek.

KCS'nin PAKCS markası ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, "Koçaslanlar Grup bünyesinde müşterilerimizin toptan ve perakende yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan KCS şirketimiz, her yıl üzerine koyarak iç ve dış pazarlarda büyükmekte, mesafe tanımadan iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Rakiplerine göre çok markalı yapısıyla ağır vasıta ve ticari araç sektöründe istisna bir konuma sahip olan KCS, kendi markası PAKCS ile kaliteli ve rekabetçi yapısıyla müşterileri için sürdürülebilir çözümler üretmekte, kazanç anahtarı olmaktadır. PAKCS, sektörün en bilinen ağır vasıta markalarına yönelik, bakım, kaporta, mekanik, elektrik gibi ana ürün ailelerini tamamlayan geniş yelpazede referanslardan oluşmaktadır. Türkiye ve ihraç pazarlarında mali mesuliyet sigortasıyla tahkim edilmiş olan PAKCS markamız Türkiye'nin belli başlı sanayi şirketlerinde üretilmekte, ve ticari araç sektöründeki ana üreticilerle benzer kalite standartlarını taşımaktadır" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi