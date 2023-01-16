Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel, 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

İçinde bulunulan pazarlama yılında stok planlama ile arz ve talep dengesine yönelik gelişmelerin olumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz."