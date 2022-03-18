Şeker sorunu, coğrafi işaretli çekme helvanın tadını kaçırdı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da coğrafi işaretli çekme helva üreticileri, şeker tedarikinde yaşadıkları sorun sebebiyle üretim yapamıyor.

Şeker fabrikalarından şeker tedarik edemeyen çekme helva üreticileri, toptancılar ve marketlerden topladıkları şeker ile üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Şeker fabrikalarının piyasa değerinin daha üstünden fiyatla kendilerine şeker satmak istediğini söyleyen çekme helva üreticileri, sorunun çözülmesini talep etti.

" Fabrika, imalatçıya şeker vermiyor"

Yaklaşık 12 yıldır çekme helva imalatıyla uğraştığını söyleyen Mesut Duran, "Bu zamana kadar hammaddede hiçbir sıkıntımız yoktu ama bugünlerde şeker tedariki sorunu yaşamaya başladık. Yaklaşık 2-3 aydır şeker fabrikasından şeker almak mümkün değil. Fabrika, imalatçıya şeker vermiyor. Bu yüzden bizlerde şeker tedarik edebilmek için sağdan soldan şeker topluyoruz. Dışarıdan şeker aldığımız takdirde, maliyetlerimiz yükseliyor. Vatandaşa bu maliyetleri yansıtmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bazı yerlerde devletimizin bir süredir yaptıkları incelemeler neticesinde uygun fiyata şeker bulabiliyoruz. Biz de bunun üzerine dışarıdan şeker almak yerine sağdan soldan şeker toplamaya başladık. Ama bu da gitgide biraz daha zorlaşmaya başladı" dedi.

"100 bin dolarlık yatırım yaptım, şeker olmadığı için kazanlar çalışmıyor"

25 tane çalışanının olduğunu söyleyen Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda hakikaten çok zor durumdayız. Sektörümüz için yeni yatırımlar yaptık. Aşağı yukarı 100 bin dolarlık bir yatırım yaptım. Kastamonu'nun ve bölgenin en büyük şekerleme üretim fabrikasını kurduk, ihracata başlamak üzere iken şeker tedarik edemediğimizden dolayı şu anda kazanlarımız çalışmıyor. Böyle sıkıntılar içerisindeyiz. Yarını göremiyoruz, yarın ne olacak hiç bilmiyoruz. Bizler de artık bocalamış, şaşırmış durumdayız".

Fiyatlardaki dengesizliğin biran evvel çözülmesini talep eden Çobanoğlu, " Kastamonu'da Şeker Fabrikasında sanırım satılacak fazla bir şeker kalmadı. Bizler daha öncesinden devamlı fabrikadan şeker alıyorduk. Şu anda Türkiye'de 9 tane devlete ait şeker fabrikası kaldı. Bu fabrikalardaki şekerler direk olarak Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifine verildi. Orada da 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo şeklinde paketler yapıldı, devletimizde halka daha ucuz şeker verme gayretinde ama bizler üretici olarak şeker alamıyoruz. Şu anda her başvuru yaptığımız yerden geri dönüş alamadık. Bize dedikleri özel fabrikadan şeker alacaksın. Zor durumdayız, çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da çekme helva üretimi yapan işletmelerin sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. - KASTAMONU