Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı taban fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olmasını bekliyordu.

Şeker pancarı taban fiyatı bin 855 TL olarak açıklandı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı taban fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olmasını bekliyordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olarak açıklanmasını bekliyordu.

Geçen yıl şeker pancarı fiyatı bin 1450 TL'ye açıklanmıştı. Buna göre şeker pancarı alım fiyatı geçen yıla göre yüzde 27 artırılmış oldu.