Şeker pancarı taban fiyatı bin 855 TL olarak açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı taban fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olmasını bekliyordu.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı taban fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olmasını bekliyordu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 TL olarak açıkladı. Çiftçiler, bu yıl taban fiyatının 2 bin 500 TL olarak açıklanmasını bekliyordu.
Geçen yıl şeker pancarı fiyatı bin 1450 TL'ye açıklanmıştı. Buna göre şeker pancarı alım fiyatı geçen yıla göre yüzde 27 artırılmış oldu.
Kaynak: ANKA / Ekonomi