Şeker pancarı taban fiyatı açıklanmadı, çiftçiler tepkili

MELTEM KARAKAŞ

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir Şeker Fabrikası'nın şeker pancarı alımlarına başlamasına rağmen taban fiyatının hala açıklanmamasına tepki gösterdi. Çelikoğlu, "Bu çiftçiyi küstürmemek lazım. Biz şeker fabrikalarına küsmüştük. Yeni barıştık. Yine küsersek bundan sonra millet şeker arar gezer" dedi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, şeker pancarı taban fiyatının açıklanmamasına tepki göstererek, rakamın 2 bin 200 liranın altında olmaması gerektiğini ifade etti. Çelikoğlu, şunları söyledi:

"DEVLETTEN BİZE TABAN FİYATI AÇIKLAMASI GELMEDİ"

"15-20 gündür üreticimiz şeker fabrikasına pancar teslimine başladı. Güzel bir açılış yaptık ama arkası güzel gelmedi. Şu anda malı teslim etmemize rağmen biz taban fiyatını bilmiyoruz. Geçen yıl bin 400 liraya teslim ettiğimiz pancarı bu sene kaç liraya teslim edeceğiz bilmiyoruz. Bir söylenti var bin 800 lira taban fiyatı açıklanacak deniyor. Biz bu fiyatın bize yetmediğini, yetmeyeceğini maliyetlerin, girdilerin yüzde 80'lerde, yüzde 100'lerde olduğu bir dönemde bu fiyatın bizi kurtarmadığını yetkililere Türk Şeker Ankara'ya, buradaki fabrikamıza söyledik ama şu ana kadar devletten bize taban fiyatı açıklaması gelmedi. Büyük bir merakla fiyatın ne olduğunu merak ediyoruz.

"YİNE ŞEKERİ İTHAL EDER DURUMA GELİRİZ"

Niye açıklanmadı bilmiyoruz. Şimdiye kadar açıklanması lazımdı. Açıklansa ne olacaksa, 2 bin de dese bu çiftçi bu malı verecek çünkü başka alıcısı yok. Tek alıcısı şeker fabrikaları. Bin 500 de dese, artırmıyorum da dese verecek. Bizi tatmin edecek bir şey söylenmesi lazım yoksa Türkiye'deki şeker endüstrisi 2 yıl önce yaşadığı sıkıntıyı yine yaşayacak. 2 yıl önce Türkiye'de şeker yoktu. Şeker ithal ettik. Yine şekeri ithal eder duruma geliriz. Bu çiftçiyi küstürmemek lazım. Biz şeker fabrikalarına küsmüştük. Yeni barıştık. Yine küsersek bundan sonra millet şeker arar gezer. Eskişehir bölgesi için zaten pancardaki şeker oranı düşük çıkıyor. 14 polar şekere 2 bin 200 liranın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceğiz. Devletin kabul 16 polar. Biz Eskişehir'deki şeker fabrikasına özel olarak 14'e indirilmesi gerektiğini söylüyoruz."