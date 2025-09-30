Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belirlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 975 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER'in 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatı belirlenmiştir. Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden biri olan şeker, sadece sofralarımıza tat katmakla kalmayıp tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Ülkemizde şeker üretiminin ham maddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 TL olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" denildi.