Şehzadeler Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Yüzde 53 Artış

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hak-İş Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat'ın katılımıyla imzalanan ek protokol ile belediye işçi maaşlarında artışa gidildi. Şirket personelinin en düşük maaşı yüzde 53 artışla 15 bin 906 TL, kadrolu işçi maaşı 17 bin 960 TL olarak belirlendi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hak-İş Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat'ın katılımıyla imzalanan ek protokol ile belediye işçi maaşlarında artışa gidildi. Şehzadeler Belediyesi'nde şirket personelinin en düşük maaşı yüzde 53 artışla 15 bin 906 TL, kadrolu işçi maaşı 17 bin 960 TL olarak belirlendi.

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nde, şirket bünyesinde çalışan personelin en düşük maaşı yüzde 53 oranında artarak 15 bin 906 TL, kadrolu işçilerin maaşı ise en düşük 17 bin 960 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hak-İş Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat'ın katılımıyla imzalanan ek protokol ile işçi maaşlarında artışa gidildi.

Başkan Çelik ve Şube Başkanı Polat, işçi haklarının korunması ve adaletli bir ücret skalasının oluşturulması amacıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan ek protokol ile belediye çalışanlarının maaşlarına dair yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, şirket bünyesinde görev yapan 582 personelin en düşük maaşı 15 bin 906 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde, 14 kadrolu işçinin maaşı da en düşük 17 bin 960 TL olarak güncellendi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışanların emeklerine layık bir şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Belediye olarak her zaman çalışanlarımızın yanında olduk. Sendikamız ile imzalamış olduğumuz toplu sözleşme gereği personellerimize yapacağımız artışlar belirlenmişti. Ancak enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmede bir güncelleme yaparak bu maaş artışını içeren en protokolü imzaladık. Emekçilerimizin gayretleri, ilçemizin gelişimi için büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda, onların haklarını gözetmek önceliğimizdir. Belediyemizde çalışan bekar bir personelimizin maaşı 15 bin 906 TL olmuştur, bu rakamlar evli ve çocuk sayılarına göre değişiklik göstermektedir. Belirlemiş olduğumuz yeni ücretlerimiz tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hak-İş Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat ise, işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi için yapılan bu tür protokollerin önemine dikkat çekerek, "İşçi sendikaları olarak emekçilerimizin haklarını aramaya devam ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi ile işbirliği yaparak işçi maaşlarının artırılmasını sağlamak, emekçi kardeşlerimize yönelik bir adım daha atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere her zaman destek olan ve işçilerimizin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA