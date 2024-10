"Şehrin ekonomisi" GSO'da konuşuldu

Gaziantep'in ekonomisinin değerlendirildiği, "Şehrin Ekonomisi" başlıklı panel Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

GSO ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet Çıkmaz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Erturhan, Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katılırken, Gaziantep'in ekonomisi, ihracatı ve iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep bulunduğu konum ve üretim kapasitesi bakımından yakınında bulunan ülkeler de dahil olmak üzere birçok şehir için cazibe merkezi halindedir. Üretimin, sanayinin, ticaretin merkezi ve birçok konuda ilklerin kentidir. 190'dan fazla ülke ile uluslararası ticaret yapan bir şehir olan Gaziantep, ticaret sanayi ve üretime ilişkin hangi istatistiklere bakarsanız bakın her zaman zirvedeki şehirler içerisinde yer almaktadır. Dünya bankası verilerine göre en rekabetçi 7 şehirden birisidir. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep OSB'de bin 300'ün üzerinde firmada 250 binin üzerinde kişi istihdam edilmektedir. Bu şehir müteşebbis bir ruhla, şartlar ne olursa olsun her türlü zorluğa rağmen hep yeni yatırımlar peşinde koşmaktadır. Bizler de bu şehrin sanayisinin ve sanayicisinin önünü açmak için her zaman gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile böyle bir programın Gaziantep'te gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru da açılış konuşmasında Gaziantep'in ülkemizin gastronomi, turizm ve sanayi alanlarında parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini belirterek, 'Şehrin Ekonomisi' programının ilkini, Türkiye ekonomisinde büyük öneme sahip olan Gaziantep'te gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ve Turkuvaz Medya olarak iş dünyasının her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından A Haber Spikeri Merve Tepe moderatörlüğünde GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet Çıkmaz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Erturhan'ın konuşmacı olduğu Şehrin Ekonomisi başlıklı panele geçildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de panelde yaptığı konuşmasında, "Sürdürülebilirlik ve verimlilik günümüzün en önemli konuları arasında yer almaktadır. İşletmelerimizi israftan kurtararak ve üretim maliyetlerimizi düşürerek rekabet etme gücümüzü artırabiliriz. Bunu gerçekleştirirken bir yandan da yeşil dönüşüme ayak uydurarak 2026 itibariyle ihracat noktasında karşımıza çıkacak karbon vergisi engelinin önüne geçmeliyiz. Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası olarak 2019 yılından bugüne kadar firmalarımızı bilgilendirme noktasında birçok eğitim ve çalışmalar gerçekleştirdik, Türkiye'de karbon ayak izini hesaplayan ve doğrulayan ilk oda 25 çözüm ortağından birisi olduk" dedi.

Krediye ve müşteriye ulaşma noktasında zorluk yaşadıklarına vurgu yapan Adnan Ünverdi, "Orta Vadeli Program bizim için kurtarıcı bir reçete olup sonuna kadar destekliyoruz. Fakat yüksek faiz, krediye ulaşım ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sanayiciyi olumsuz etkiliyor. En büyük pazarımız olan AB ülkelerindeki ekonomik durgunluk başta olmak üzere, küresel ticaretteki sorunlar karşısında sanayi sektöründe daralmanın etkilerini azaltmak için üreten kesime yönelik krediye ulaşımın bir şekilde kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yatırımlar konusunda Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar devreye alınması gerekiyor" diyerek sözlerini şöyle tamamladı, "Tarım, eğitim sanayi ve tüm noktalarda bir envanter çerçevesinde planlama yapmalıyız. Sektörel yığılmaların önüne geçmeli ve katma değerli ürünler üretmeliyiz. Deprem sonrasında nitelikli iş gücümüzün farklı şehirlere kayması nedeniyle üretimde yaşadığımız sorunları üniversite-sanayi iş birliği içerisinde çözüme kavuşturabiliriz".

Gaziantep olarak fiziksel depremin yanı sıra finansal anlamda da sarsıntı yaşadıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da konuşmasında, "Dünya ekonomisinde daralmanın yaşandığı günümüzde bizler Gaziantep olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyor, her türlü zorluğa rağmen mücadele vermeye devam ediyoruz. Bu noktada devletin vermiş olduğu teşvik ve destekleri artırmasını temenni ediyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde SGK prim destekleri ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilerek üretimde sürekliğin sağlanmasına katkı sunulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

İhracatın Gaziantep ve ülke ekonomisi noktasında büyük öneme sahip olduğunu söyleyen GAİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet Çıkmaz, "2000'li yılların başında şehrimizde 600 milyon dolar civarında ihracat gerçekleşirken bugün bu rakam 10 milyar doların üzerinde seyretmektedir. İhracat rakamlarımızın daha da yükselmesi için katma değerli ürünler üretmeli, şehrimizden çıkardığımız markalar ile dünyaya daha etkin şekilde açılmalıyız. Bunun yanı sıra tarım noktasında da verilecek teşvikler ile üretim kapasitesini artırarak söz sahibi olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Yaşar Erturhan, Gaziantep OSB'nin son durumu ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Gaziantep OSB'nin 5 bölgesinde, tekstil, plastik, gıda, kimya, metal ve geri dönüşüm gibi birçok sektörde faaliyet gösterildiğinin altını çizen Erturhan, "Şu an da 11 milyon metrekare alana sahip 6. bölgemizin de arsa tahsislerini gerçekleştiriyoruz. Burayla birlikte istihdam sayımızı 350 bine ve ihracat rakamlarımızı da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. OSB'mizde hayata geçirdiğimiz Travmatik Acil Durum Hastanesi, Organize Sanayi Finans ve İş Merkezi (OFSİM), Fırat Su İsale Hattı, Köprülü Kavşak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası ve Çok Amaçlı Salon ve 4 çarşı gibi projelerimiz ile hem çalışanlarımızın hem de iş verenlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Panel soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP