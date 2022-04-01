Şehit yakınları ve gazilerin destek miktarları ödendi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 1 Nisan 2022'den itibaren aylık 1.500 TL'den 2.600 TL'ye çıkarılan destek miktarlarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

Vakıf tarafından Nisan 2022 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7.745.400 TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239.200 TL, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de 317.200 TL ödeme yapıldı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan 2022'den itibaren 1.500 TL'den 2.600 TL'ye yükseltti. Bu çerçevede tüm hak sahiplerine bu ay toplam 8.299.200 TL ödendi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 112.444.200 TL destek sağladı.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve eytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor.

Bayram ikramiyesi de artırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aylık ödemelerin yanı sıra hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında da ikramiye veriyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022'den itibaren 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de hak sahiplerine bir aylık tutarında ödeme yapılıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi