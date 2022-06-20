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Şehir içi ulaşıma yaz ayarı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şehir içi ulaşıma yaz ayarı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., yaz dönemine girilmesi dolayısıyla şehir içi otobüslerinin hareket saatlerinde düzenlemeye gitti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., yaz dönemine girilmesi dolayısıyla şehir içi otobüslerinin hareket saatlerinde düzenlemeye gitti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yaz dönemine girilmesi ile birlikte bünyesindeki şehir içi otobüslerinin hareket saatlerinde değişikliğe gitti. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin kapanmasıyla birlikte 20 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren şehir içi otobüslerinin hareket saatleri yeniden düzenlendi. Vatandaşların söz konusu tarihten itibaren kullanacakları otobüslerin yeni saat değişikliklerini resmi site adresinden ya da Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasında yer alan "Ulaşım Portalı" bölümünden kontrol etmeleri istendi. - DENİZLİ

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