Şehir hastanesi için taksi durağı ihalesi düzenleniyor

Vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması adına 17 Mayısta Kocaeli Şehir Hastanesi için 25 araçlık taksi durağı ihalesi düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi, hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için taksi durağı ihalesine hazırlanıyor. 17 Mayıs tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ihale 25 araçlık olacak. Şehir hastanesinde çalıştırılacak taksi durağı ihalesine İzmit ilçesinde faaliyet gösteren taksi sahipleri katılabilecek. - KOCAELİ