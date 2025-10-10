Segway, Küresel İş Ortaklarıyla Mikromobilite Zirvesi Düzenledi

Mikromobilite, motor sporları ve tüketici robotiği alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Segway, Çin'deki akıllı fabrikasında düzenlediği zirvede, küresel iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Mikromobilite şirketi Segway, 18-19 Eylül tarihlerinde "Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir" temasıyla düzenlediği küresel iş ortakları konferansında, dünyanın dört bir yanından iş ortaklarını Çin'in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında ağırladı. Segway, hızla gelişen mikromobilite sektöründe uzun vadeli işbirliklerini ve ortak büyümeye olan bağlılığını vurguladığı etkinlikte, küresel iş ortaklarıyla güven tazeledi ve kilit pazarlara yatırımlarını artırarak sürdürme taahhüdünü yineledi.

İki gün süren zirve kapsamında akıllı fabrikasının kapılarını iş ortaklarına açan şirket, teknolojik gücünü ve üretim kabiliyetlerini sergiledi. Konuklar, Segway'in akıllı fabrikasını, Ar-Ge laboratuvarlarını ve deneyim mağazalarını gezme şansı bulurken, aynı zamanda şirketin en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini bizzat inceledi. Konferans, iş ortaklarına şirketin araştırma, üretim ve kalite kontrol kabiliyetleri hakkında ilk elden detaylı bilgiler sağladı.

Segway'in inovasyon felsefesinin merkezinde kullanıcı olduğunu vurgulayan Segway-Ninebot Başkanı Vincent Chen, "Kullanıcı ihtiyaçlarını her zaman inovasyonun merkezine koyuyoruz. Hedefimiz, sürekli teknolojik gelişmelerle daha güvenli, daha akıllı ve daha konforlu ürünler sunmak" dedi. Chen, yüksek performanslı GT ve zorlu arazilere uygun ZT serilerinden günlük şehir içi ulaşım için tasarlanmış F ve E serilerine kadar uzanan ve her ihtiyaca yanıt veren geniş ürün yelpazesinin, kullanıcı odaklı yaklaşımlarının somut bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Segway'in iş ortaklarına olan bağlılığını ve gelecek taahhütlerini dile getiren Segway Mikro Mobilite CMO'su Johnny Zhang ise "Bayilerimizi ve bölgesel büyümeyi desteklemek, tüm ekosistemimiz için bir kazan-kazan modeli oluşturmak konusunda kararlıyız. Genç, güvenilir, profesyonel ve yenilikçi markamızın temel değerlerini daha güçlü bir şekilde anlatmak için kilit bölgelerdeki pazarlama yatırımlarımızı artıracağız" dedi. - İSTANBUL